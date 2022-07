Sondage : Les 18-39 ans moins enclins à laisser des pourboires

Les Alémaniques sont davantage généreux que les Romands lorsqu’ils laissent un pourboire. Et les personnes âgées ouvrent davantage leur porte-monnaie.

Différence entre Alémaniques et Romands

On constate de grandes différences selon l’âge. Les personnes âgées de 18 à 39 ans sont les plus réticentes à laisser un pourboire. L’écart est particulièrement important avec les personnes de plus de 65 ans. Dans cette tranche d’âge, au moins 20% de plus que chez les 18-39 ans déclarent donner un pourboire à l’hôtel, au taxi ou au coiffeur. En règle générale, les personnes qui gagnent plus donnent aussi plus de pourboires. Environ un tiers des personnes interrogées ajoutent 10% au prix demandé. Presque personne ne donne davantage et la plupart sont au-dessous des 10%.