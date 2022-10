Etude: Les 19-24 ans ne consomment que sept minutes d’actu par jour

Étude : Les 19-24 ans ne consomment que sept minutes d’actu par jour

Or, «le choix des médias d’une personne et la fréquence à laquelle elle les utilise ont une influence sur sa participation au débat politique», estime Mark Eisenegger, expert en médias et directeur du fög (Centre de recherche sur le public et la société de l’Université de Zurich). En effet, la participation aux votations est particulièrement élevée (70%) chez les personnes faisant usage des offres médiatiques suisses (tous médias confondus). Mais elle est plus faible auprès des autres personnes. Ce groupe est également caractérisé par un intérêt plus faible vis-à-vis de la politique et une confiance moindre envers les autorités.