Neuchâtel

Les 19 coups de couteau donnés à sa femme lui valent 10 ans de prison

La Cour d’appel cantonale a déterminé, vendredi, la peine d’un trentenaire marocain, coupable de tentative d’assassinat.

Jaloux et ne supportant pas l’idée que sa femme puisse le quitter, il l’avait poignardée avec un couteau muni d’une lame de 18,5 cm. Il lui avait porté 19 coups, essentiellement au visage. La victime en a d’ailleurs conservé des séquelles physiques et psychologiques. De plus, lorsque la belle-soeur du condamné a tenté de s’interposer, elle a également reçu cinq coups de couteau. L’homme, un Marocain âgé de 37 ans au moment des faits, avait déjà été reconnu coupable de tentative d’assassinat en septembre 2018. Mais, en mai 2019, la Cour d’appel cantonale neuchâteloise avait réduit sa peine à 8 ans et demi de prison, car l’infraction avait été requalifiée en tentative de meurtre. Le procureur avait alors recouru au Tribunal fédéral, qui lui avait donné raison et retenu la tentative d’assassinat, comme en première instance.