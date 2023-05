Kosovo: Les 195 Suisses de la KFOR «sont en sécurité»

L’engagement suisse au Kosovo

«Au Kosovo et sous l’égide des Nations Unies, la compagnie suisse (Swisscoy) intégrée à la KFOR, participe avec succès à la stabilisation de cette république balkanique» et a été fondée en 1999, rappelle la Confédération. Parmi les missions de ces soldats volontaires, des transports avec des véhicules spéciaux, des projets de construction, des équipes de liaison et de surveillance ou une équipe médicale, notamment. Le mandat doit régulièrement être renouvelé par le Parlement fédéral. Il l’a fait pour la dernière fois en 2020, prolongeant celui-ci jusqu’à fin 2023.