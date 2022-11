Les 2,2 millions d’habitants de Houston doivent faire bouillir l’eau

États-Unis : Les 2,2 millions d’habitants de Houston obligés de faire bouillir l’eau

Avec 2,2 millions d’habitants, Houston est la quatrième plus grande ville du pays et accueille des entreprises dans les domaines de l’énergie, l’aéronautique et la santé.

Écoles et bureaux fermés

Cette situation est due à une baisse de la pression de l’eau tombée plus bas que le niveau requis par le département chargé de la qualité de l’environnement du Texas (TCEQ), en raison d’une panne de courant qui a affecté trois stations d’épuration, selon la ville et le gouverneur du Texas, Greg Abbott. La cause de cette panne et sa durée étaient encore inconnues, lundi, et font l’objet d’une enquête. Les autorités locales ont aussi annoncé la fermeture des écoles et des bureaux.