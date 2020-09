Zurich : Les 2 ados, retrouvés sans vie, sont morts d’overdose

On en sait un peu plus sur le décès d’une fille et d’un garçon, tous deux âgés de 15 ans. Ils avaient été retrouvés morts dans un appartement de Zollikerberg le 16 août dernier.

Le décès des deux jeunes adolescents est dû à une paralysie des voies respiratoires. KEYSTONE

Les deux adolescents de 15 ans retrouvés morts le 16 août dans un appartement de Zollikerberg (ZH) sont décédés d’un arrêt respiratoire suite à une overdose de deux drogues. C’est le résultat d’une expertise de l’Institut de médecine légale de l’Université de Zurich.

La cause du décès est une paralysie des voies respiratoires en raison d’un empoisonnement à la morphine et à l’alprazolam, une benzodiazépine, que l’on trouve notamment dans l’antidépresseur Xanax. Un porte-parole du procureur général du canton de Zurich a confirmé une information publiée par le quotidien gratuit «20 Minuten».

Vendredi dernier, le «Tages-Anzeiger», en se basant sur d’autres sources, mentionnait que ces substances étaient à l’origine des deux décès. Un expert a déclaré au quotidien zurichois qu’il y a une augmentation inquiétante de la consommation de mélanges de drogues chez les jeunes depuis l’année dernière.

Un jeune âgé de 18 ans a été arrêté et placé en détention préventive après la mort des deux adolescents. Il avait alerté la police que deux connaissances gisaient sans vie dans l’appartement où il se trouvait. Il est soupçonné d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.