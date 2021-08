Covid-19 - Les 20-30 ans sont insensibles aux cadeaux pour se faire vacciner: «On ne m’achète pas»

Pour la deuxième année consécutive, la rentrée scolaire et universitaire sera placée sous le signe du Covid-19 et des mesures sanitaires destinées à éviter une flambée des cas de contamination. D’autant que les jeunes restent insensibles aux appels à la vaccination, quand bien même plus de la moitié des nouvelles contaminations concerne les personnes de moins de 30 ans . Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Presque deux mois après l’ouverture à la vaccination aux jeunes dès 12 ans, ils ne sont que 14% dans le canton de Vaud à avoir franchi le pas. Dans la tranche d’âge des 20 à 29 ans, ils sont 40%, contre 39 % au plan national.

La vaccination, il faut le rappeler, est volontaire et a commencé en fonction des doses de vaccin disponibles. Dans les groupes d’âge, les jeunes figuraient au bas de la liste des Cantons. «Ce sont les 16-30 ans que nous avons ciblés en dernier, parce qu’ils sont les derniers à avoir pu se faire vacciner (exception faite des 12-15 ans). Nous avons ciblé ce groupe dans des campagnes spécifiques cet été, via notamment les réseaux sociaux, parce que c’est là que nous souhaitons pour l’heure augmenter la part de personnes vaccinées et aussi parce que c’est dans ce groupe que le virus circule le plus. Pour les plus jeunes, le bénéfice de la vaccination est moins évident. Ils ont beaucoup moins de risques d’être hospitalisés, même s’ils ne sont pas épargnés par les Covid longs», explique Sonia Arnal, déléguée à la communication du Département vaudois de la santé et de l’action sociale, le DSAS.

Au vu du nombre de contaminations et de l’avancée du variant Delta, ne faudrait-il pas changer de stratégie pour convaincre les jeunes à se faire vacciner? Pourquoi ne pas offrir des cadeaux – bons d’achats, abonnement – ou de l’argent, à l’instar de ce qui se fait aux Etats-Unis ou en Grèce?

«Pas assez de recul»

Les jeunes sont très sceptiques sur le vaccin et ses effets sur la santé. Ils ne sont pas encore prêts à tendre leur bras et encore moins contre un cadeau ou de l’argent. Du haut de ses 19 ans, Aya est catégorique: «On ne sait pas ce qu’il y a dedans. On ne m’achète pas. » Paul, 26 ans, a besoin de plus de temps et de données sur le vaccin: «Il manque du recul, de la sécurité sur le produit qu'on va nous injecter. Quand on a un produit qui marche, on n’a pas besoin d’une récompense pour se vacciner.» Julien, 29 ans, s’interroge quant à lui sur son efficacité: «On voit avec la grippe que le vaccin n'est pas encore efficace aujourd'hui. Pourquoi le Covid serait-il efficace après deux ans?»

«Des projets en gestation»

A ce jour, aucun canton n’a encore prévu d’utiliser la carotte pour encourager les jeunes à la vaccination. Cette mesure pourrait d’ailleurs être contre-productive. Dans le Canton de Vaud, le DSAS préfère miser sur les amis, la famille ainsi que les échanges avec des professionnels, où les inquiétudes peuvent être exprimées, pour inciter les jeunes de plus de 20 ans à faire le pas. Proposer une vaccination immédiate où se trouvent les jeunes serait également une solution. «Nous travaillons sur plusieurs projets qui vont dans ce sens, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l’instant», admet Sonia Arnal.

En attendant, faut-il s’inquiéter de la circulation du virus dans cette tranche d’âge? «Non car cette population fait déjà l’objet d’une surveillance particulière dans les écoles et dans d’autres secteurs, comme les activités sportives, répond Karim Boubaker, médecin cantonal vaudois, en précisant que l’expérience a montré que, durant cette pandémie, les enfants n’ont pas été un facteur majeur de péjoration de la situation épidémiologique. Cela nous invite à ne pas leur faire porter le fardeau de cette épidémie par des mesures qui peuvent influencer de manière importante leur bien-être et leur développement.»

La nouvelle campagne d’information de l’Office fédéral de la santé publique pour encourager les indécis à se vacciner avant l’automne. OFSP