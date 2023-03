Football: Les 20 ans du Stade de Genève en 20 dates

Sous un soleil printanier, le Stade de Genève avait été rempli le 16 mars 2003, à l’occasion de son premier match. Depuis, il a souvent vu ses sièges vides. Eric-Lafargue

Déploré, raillé, critiqué, le Stade de Genève a vécu vingt années mouvementées depuis son inauguration en mars 2003. Reste qu’il a été le théâtre de quelques moments qui font aujourd’hui son histoire.

16 mars 2003 – Le premier match

Après plusieurs années de construction, le Stade de Genève ouvre ses portes un dimanche d’avant-printemps 2003. Servette et Young Boys s’affrontent devant une enceinte pleine. Léonard Thurre sera le premier buteur de la Praille, avant que Sermeter n’égalise pour les Bernois.

30 avril 2003 – L’inauguration officielle

Un mois et demi plus tard, le Stade de Genève est officiellement inauguré à l’occasion d’un match amical entre la Suisse de Köbi Kuhn et l’Italie. Alex Frei ouvrira le score, mais la Nazionale s’imposera 2-1.

28-29 juin 2003 – Johnny Hallyday en concert

Premiers concerts à la Praille, avec Johnny Hallyday qui se produit deux soirs de suite. Il reviendra en 2009 et en 2012. À chaque fois, le stade est plein et les chansons du rockeur résonnent aux alentours du stade.

18 avril 2004 – Pelé en visite

À l’occasion d’un match contre Young Boys, Marc Roger, président de Servette, fait venir Pelé à la Praille. Il donnera le coup d’envoi de cette rencontre.

20 mars 2005 – Servette en 1re ligue

La Praille en version 1re ligue, le 21 mai 2005 lors d'un Servette-Serrières.

Après la faillite, prononcée en février 2005, Servette se retrouve en 1re ligue. Les M21 finissent la saison à la Praille, avec un premier match contre Grand-Lancy. Servette concède le nul 1-1, malgré un but de Julian Esteban.

12 novembre 2005 – Angleterre-Argentine

Premier match international organisé à la Praille. L’Angleterre des Lampard, Gerrard, Rooney ou Owen bat 3-2 l’Argentine de Riquelme, Crespo ou encore Tevez. Le Stade de Genève se fera une petite spécialité d’accueillir des matches internationaux.

17 décembre 2005 – Servette-Thoune

Le Servette de Jean-Michel Aeby qui tente de renaître en 1re ligue connaît son premier véritable exploit au Stade de Genève. En 8es de finale de la Coupe de Suisse, il élimine le Thoune version Ligue des champions aux tirs au but. Il sera éliminé au tour suivant par Winterthour, mais terminera la saison par une promotion en Challenge League.

4 juin 2006 – Le Brésil de Ronaldo

En préparation pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne, le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho ou encore Adriano fait halte à la Praille pour un match amical contre la Nouvelle-Zélande. La sélection auriverde s’impose 4-0, avec des buts de Ronaldo, Adriano, Kakà et Juninho.

19 août 2006 – Servette renaît avec un derby fou

Servette vient de remonter en Challenge League et, à l’été 2006, il reçoit Lausanne pour le retour du derby du Lac. Dirigé par… Alain Geiger, le LS déroule en début de match, jusqu’à mener 0-3. Mais Matias Vitkieviez inscrira un doublé pour réduire l’écart avant la pause. En deuxième mi-temps, le petit génie Julian Esteban signe à son tour un doublé pour le plus grand bonheur des 5125 spectateurs présents.

16 septembre 2007 – The Police, comme premier groupe international

Outre les artistes francophones (dont Céline Dion), le Stade de Genève accueillera à deux reprises des musiciens internationaux. Le groupe The Police est le premier à l’automne 2007, avant que Bruce Springsteen ne vienne en 2013.

Juin 2008 – L’Euro 2008 à la Praille

Portugal-Turquie, République Tchèque-Portugal et Turquie-République Tchèque sont les trois affiches qu’accueille Genève à l’occasion de l’Euro 2008. Les Turcs arracheront leur qualification pour les quarts de finale au bout du troisième match de poule contre les Tchèques. Ils n’échoueront qu’en demi-finale contre l’Allemagne.

4-5 septembre 2009 – La double date de Mylène Farmer

Attendue le 17 juin à la Praille, Mylène Farmer s’est déjà produite au Stade de Genève. C’était à l’occasion d’une double date en septembre 2009, les deux soirées réunissant plus de 60 000 personnes au total.

9 février 2011 – Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi

À l’occasion d’un match amical, le Portugal de Cristiano Ronaldo défie l’Argentine de Lionel Messi à la Praille. C’est cette dernière qui va s’imposer 2-1. Les deux stars marquent un but devant un stade acquis à leur cause.

31 mai 2011 – Servette retrouve la Super League

«We dit it». Le portrait de Madjid Pyshiar est affiché sur les écrans géants, ce mardi soir de 2011. Le Servette guidé par João Alves vient de remporter le barrage promotion-relégation contre Bellinzone, grâce à un doublé du défenseur Patrick Baumann, et le président grenat s’offre un tour d’honneur, remerciant Dieu au passage. Son heure de gloire.

9 août 2013 – Le rugby s’invite une première fois

Symbole des luttes internes actuelles ayant trait à la qualité de la pelouse de la Praille, le rugby s’est invité une première fois en 2013, pour le Legion Rugby Challenge, un tournoi qui met aux prises deux clubs anglais (Harlequins et Leicester Tigers) et deux formations françaises (Montpellier et le Racing Métro). En 2017, un match de Challenge européen du club français d’Oyonnax aura aussi lieu à Genève.

11 janvier 2014 – le «Winter Classic»

Le Stade de Genève a aussi accueilli un match de hockey sur glace. Le derby entre Genève-Servette et le Lausanne HC de janvier 2014 devient le «Winter Classic» et est disputé à ciel ouvert. Non sans certains soucis, malgré le show.

25 mai 2017 – la finale de la Coupe

Terrible clin d’œil du destin pour le FC Sion. Le club valaisan perd sa première finale de Coupe de Suisse dans l’antre de ses grands rivaux servettiens. C’est Bâle qui s’impose sur un score net de 3-0.

10 mai 2019 – Servette savoure son renouveau

Après la relégation sportive de 2013, puis celle administrative en Promotion League de 2015, Servette est repris par la Fondation 1890. Le renouveau met un petit moment à se concrétiser. Avant que, en 2019, sous la direction d’Alain Geiger, la formation grenat retrouve enfin la Super League au terme d’une saison largement dominée. Le succès 3-1 contre Lausanne devant plus de 20 000 personnes valide la promotion.

31 juillet 2019 – le champion d’Europe en gala

Tout juste auréolé de son titre de champion d’Europe, le Liverpool de Jürgen Klopp fait halte à Genève durant sa préparation. Il y affronte l’Olympique Lyonnais devant près de 26’000 personnes.

12 mars 2023 – La Praille fête ses 20 ans

