Course populaire : Les 20 km de Lausanne décalés et étalés sur 10 jours

Les conditions sanitaires ont contraint les organisateurs des «20 kils» à revoir leur plan. Une édition virtuelle aura lieu ce printemps, avant la «vraie» de cet automne sur plusieurs jours.

Les organisateurs des 20 km de Lausanne fixent un double rendez-vous aux athlètes pour l’édition 2021. AFP

Les temps sont durs pour les organisateurs de manifestations. Le contexte sanitaire évolue sans cesse et il est impossible de savoir quelle sera la situation dans quelques mois. Les organisateurs et organisatrices des 20 km de Lausanne ont donc dû travailler sans relâche sur différents scénarios afin de pouvoir proposer à toutes et tous une grande fête de la course au bord du Léman. Après mûre réflexion, ils ont décidé de déplacer l’évènement à cet automne, indique le comité d’organisation de la manifestation dans un communiqué.

Cette dernière aura lieu entre le mercredi 22 septembre et le dimanche 3 octobre. Le concept dévoilé prévoit des départs étalés sur cette période, avec un maximum de 1’000 personnes par jour – staff compris – réparties en trois groupes de 300 coureurs et coureuses. Dans un premier temps, environ 8’000 dossards seront proposés les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Suivant l’évolution de la situation sanitaire, ce nombre est toutefois susceptible de varier.

Afin d’éviter toute fermeture de route d’importance, des nouveaux parcours ont été imaginés pour les 2, 4, 5, 10 et 20 km. Ces tracés, en cours de finalisation, feront évoluer les athlètes entre la tour Haldimand, les bords du lac, les terrains de l’Université de Lausanne et les terrains de foot de Chavannes-près-Renens. Les départs, comme les arrivées, s’effectueront à la piscine de Bellerive, ce qui permettra de bien séparer les flux de personnes.

Aussi une édition en ligne

Ce printemps, une édition connectée va également être mise sur pied durant la période accueillant traditionnellement les «20 kils». Via une app, des parcours seront proposés et les participants et participantes pourront en disposer à leur convenance.

Le comité d’organisation précise toutefois que ces scénarios restent tributaires de l’évolution de la situation sanitaire. De plus amples informations seront communiquées en temps utile.