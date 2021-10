Les 25 ans des Spice Girls sans Victoria Beckham

Angleterre : Les 25 ans des Spice Girls se fêteront sans Victoria Beckham

Dans une interview, celle qui était surnommée Posh Spice a été catégorique: elle ne chantera plus jamais avec le groupe qui l’a rendue célèbre.

Les Spice Girls à cinq, c’est définitivement terminé. Alors que les fans du groupe britannique espéraient encore que Victoria Beckham, dont le fils a fait des débuts remarqués sur un terrain de football, rejoindrait ses copines sur scène pour fêter les 25 ans de la sortie de leur premier album, la créatrice de mode a été on ne peut plus claire: «Les admirateurs des Spice Girls ont toujours été géniaux et j’ai vécu une magnifique aventure, mais pour le moment, je me consacre à la mode. C’est ma passion», a déclaré la Britannique de 47 ans dans l’émission «Good Morning America».