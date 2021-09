Les 25 ans du D! Club résumés en trois mois

C’est sous le signe de la techno que les festivités seront lancées avec le live de la star allemande Stephan Bodzin et le DJ set de l’Italienne Anfisa Letyago. Du lourd, il y en aura ainsi à voir jusqu’à la fin novembre 2021 au D! Club. Dans la programmation spéciale pour son anniversaire, concoctée par Thierry Collado, directeur artistique, on retrouve des DJ stars de l’electro et de la musique urbaine, des concerts ou encore des spectacles d’humour. «Résumer 25 ans de travail intensif en un seul soir n’était pas possible. Avec nos 25 dates et quel­ques surprises, on arrive à exprimer tout le panel de ce que l’on fait», explique Thierry Wegmüller, directeur.