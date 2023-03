Les 27 de l’UE approuvent la fin des moteurs thermiques

Bruxelles a accepté de s’engager plus fermement sur les carburants de synthèse.

L’Union européenne a mis fin lundi à trois semaines de psychodrame lié au blocage allemand et a validé la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035, mesure centrale du plan climat des 27. Le texte contraindra les automobiles neuves à ne plus émettre aucun CO2, interdisant de fait les véhicules essence, diesel, et hybrides, au profit du tout électrique. Un «large soutien» a été trouvé parmi les ambassadeurs des 27 pays membres à Bruxelles, a annoncé la présidence suédoise du Conseil de l’UE. Ils ont accepté que ce règlement historique soit «mis à l’ordre du jour» d’une réunion mardi des ministres de l’Énergie pour adoption formelle, ultime étape du processus législatif.