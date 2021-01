Coronavirus : Les 27 débattent sur les restrictions frontalières

Les chefs d’État de l’Union européenne se sont réunis jeudi pour coordonner la lutte contre la pandémie avec l’arrivé des nouveaux variants. Les limitations de déplacements font notamment parties des sujets abordés.

Ce 9e rendez-vous virtuel des chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE sur la crise sanitaire se déroule à partir de 18h00. Et ce au moment où plusieurs pays, comme l’Allemagne, durcissent les mesures prises pour tenter de contrer la propagation des variants du coronavirus (britannique, sud-africain), plus contagieux.

Interdiction provisoire

La chancelière allemande Angela Merkel prône une harmonisation entre les Etats pour éviter une fermeture des frontières, une mesure de «dernier recours». «Si un pays où l’incidence (du virus) est deux fois plus élevée que celle de l’Allemagne ouvre tous ses magasins et que nous les gardons fermés, il y a un problème», a-t-elle expliqué.

Reconnaissance des tests

Pour détecter les mutations du coronavirus, la Commission européenne exhorte les Etats de l’UE à accroître le séquençage, jugeant le niveau actuel insuffisant. Elle les a aussi appelés à accélérer la vaccination, en protégeant 70% de la population adulte avant la fin de l’été et 80% des membres du personnel de santé et des plus de 80 ans d’ici à mars.

Impatience

L’UE a au total signé six contrats pour des vaccins avec des laboratoires pharmaceutiques et est en discussion avec deux autres (Novavax et Valneva), pour une quantité potentielle de plus de 2,5 milliards de doses.