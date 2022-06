Union européenne: Les 27 invités à accorder à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat

Union européenne : Les Vingt-Sept invités à donner à Kiev et Chisinau le statut de candidat

Cette semaine, les membres de l’UE vont décider de l’avenir européen de l’Ukraine et de la Moldavie. Bruxelles conseillera aux Vingt-Sept de leur ouvrir la porte. La Géorgie, elle, devra patienter.

La Moldavie et l’Ukraine devraient facilement recevoir le statut de candidates à l’adhésion à l’UE. La Géorgie, elle, malgré le soutien de dizaines de milliers de personnes à Tbilissi, ne devrait bénéficier dans un premier temps que d’une simple «perspective» de rejoindre un jour les Vingt-Sept.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, va inviter, cette semaine, les 27 pays de l’Union européenne à accorder à l’Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l’entrée dans l’UE, a-t-il indiqué lundi. Cette proposition, conforme à ce que recommande la Commission européenne, sera exprimée à l’occasion du sommet des dirigeants européens, jeudi et vendredi à Bruxelles, qui devront prendre cette décision à l’unanimité.

«Le moment est venu de reconnaître que l’avenir de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie se trouve au sein de l’UE. Je vous inviterai à accorder le statut de candidates à l’Ukraine et à la Moldavie. En parallèle, nous continuerons à apporter à l’Ukraine un solide soutien humanitaire, militaire, économique et financier», a écrit Charles Michel dans la lettre d’invitation au sommet.