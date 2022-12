Agriculture : L’UE prolonge sa réflexion sur l’interdiction des pesticides

Les Vingt-Sept ont entériné lundi leur demande d’une nouvelle étude d’impact sur la réglementation visant à sabrer l’usage des pesticides dans l’Union européenne (UE) , retardant les discussions sur ce texte, au grand dam d’ONG déjà indignées par la prolongation pour un an de l’autorisation du glyphosate .

La Commission européenne avait détaillé, fin juin, sa feuille de route pour réduire de moitié d’ici 2030, par rapport à la période 2015-2017, l’utilisation et les risques à l’échelle de l’UE des pesticides chimiques ou dangereux , en les bannissant quasi complètement des aires naturelles protégées.

Ce projet de texte avait suscité une farouche résistance d’une partie des États membres, inquiets du sort des cultivateurs laissés «sans alternative» et d’une possible chute des rendements agricoles, alors que la guerre engagée en Ukraine par la Russie bouleverse les marchés mondiaux des céréales et des engrais.