Transparent ou pratique: Les 3 grandes tendances mode de 2023 sont…

Le vêtement pratique

Chez Blumarine, on trouve non seulement des poches sur la jupe, mais également sur le crop top.

Se mettre à nu est dans l’air du temps

D’ailleurs, l’heure est à davantage de minimalisme. La collection de Coperni est dominée par des pièces transparentes dans des tons neutres. Il ne faudra guère plus aux plus audacieuses qu’une robe transparente et une petite culotte pour adopter le style de la marque parisienne.

Le grunge au quotidien

Chemises en flanelle et jeans, pourquoi pas, déchirés. Telle est la tendance dominante pour la saison prochaine, sur les podiums. La marque anglo-bulgare Chopova Lowena a choisi de mettre en avant pour la saison printemps-été 2023, la robe Apollo, composée d’une jupe plissée à carreaux et d’un corset.

Bottega Veneta fait dans un style grunge plus minimaliste en associant chemise en flanelle, débardeur et pantalon oversized.

Le look des années 1990 n’est pas seulement à l’ordre du jour sur les podiums des défilés. D’après le site de revente Depop, «Grunge Sleaze» était l’un des termes les plus recherchés en 2022 et promet d’être encore plus populaire en 2023. Le terme «sleaze» («débauche», en français) fait référence à un look qui semble avoir été assemblé au gré du hasard.