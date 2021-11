Classement «Bilan» : Les 300 plus riches de Suisse encore plus riches

La fortune des 300 personnes ou familles les plus aisées du pays s’élève à 821,8 milliards de francs. En hausse grâce à la bourse et aux marchés immobiliers

Cette augmentation s’explique par le boom des marchés immobiliers et boursiers. En tête, on trouve la famille Kamprad (Ikea) avec une fortune estimée entre 55 et 56 milliards de francs. Les familles Hoffmann-Oeri-Duschmalé, qui contrôlent le géant pharmaceutique Roche, sont en seconde position, avec un patrimoine qui se situe entre 34 et 35 milliards de francs. Klaus-Michael Kühne, le président d’honneur et propriétaire majoritaire du groupe de logistique et de transport Kühne+Nagel, est en troisième position, avec 29 à 30 milliards de francs. Côté romand, on trouve au 4e rang, Gérard Wertheimer (groupe de luxe et de mode Channel) avec entre 29 et 30 milliards de francs.