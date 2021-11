Transfert de commune : Les 4 grands axes de «Moutier dans le Jura»

Le Gouvernement jurassien a présenté jeudi l’ensemble des travaux à mener au sein de l’administration pour permettre le transfert de la cité prévôtoise.

Le 22 septembre dernier, la signature de la feuille de route a officiellement marqué le début des négociations entre les cantons du Jura et de Berne pour le transfert de la commune de Moutier . Ce dernier est prévu pour le 1er janvier 2026 , au plus tard. Le gouvernement jurassien a présenté, jeudi, les contours du projet «Moutier dans le Jura», qui englobe l’ensemble des travaux à mener au sein de l’administration jurassienne.

Celui-ci s’articule autour de quatre grands axes: concordat et accords intercantonaux, administration innovante et de proximité, adaptation générale du cadre légal et collaborations et échanges interjurassiens.