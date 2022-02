Nouveautés beauté - Les 4 rouges à lèvres à découvrir absolument

Terminées les traces de rouges à lèvres à l’intérieur du masque ! Les lèvres retrouvent l’air libre et se parent de couleurs. Notre sélection de nouveautés.

Hermès

Rose Nymphéa, Orange Capucine et Beige d’Eau: Hermès place sa gamme de rouges à lèvres printemps-été 2022 – en édition limitée – sous le signe de la poésie. Des teintes fraîches nichées au cœur d’un écrin pop imaginé par Pierre Hardy. Prix: 81 fr.

Clarins

La nouvelle gamme d’huiles nourrissantes de Clarins – composée de huit teintes — apporte de l’hydratation et de la brillance aux lèvres grâce à un mélange d’huiles de noisette, de jojoba et de rose musquée bio. Prix: 32 fr.

Fenty Beauty

La gamme Icon de Fenty Beauty, la marque de cosmétiques créée par Rihanna, est composée de dix teintes semi-mat enrichies en acide hyaluronique, acides aminés et en vitamines C et E. Prix du tube rechargeable: 16 fr. 50/Prix de la recharge: 25 fr. 50.