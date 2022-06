Les 5 destinations lointaines où les Suisses iront en vacances cet été

La semaine dernière, nous avons publié un article sur les destinations préférées des Suisses pour les vacances d’été 2022. Il ciblait les voyages effectués sur une courte distance. Celui que vous lisez à présent est consacré aux vols long-courriers. Pour le réaliser, nous avons synthétisé des informations (recherches et réservations) fournies par Hotelplan, Tui, Kuoni, Booking.com et Ebookers.

Les tendances pour la saison estivale 2022 sont influencées par les mesures pour lutter contre le Covid-19 qui dissuadent ou empêchent les étrangers d’aller dans plusieurs pays d’Asie. Elles sont aussi influencées par la guerre en Ukraine et les mesures de rétorsions contre l’envahisseur russe (interdiction de l’espace aérien). Cela explique pourquoi autant de Suisses iront en Amérique du Nord, durant les mois de juillet et août, et en particulier aux États-Unis.

Concernant les grands absents, on relèvera que l’île Maurice, la Thaïlande et Dubaï ne figurent plus dans le top des préférence des Suisses alors que beaucoup d’entre eux s’y rendaient avant la pandémie.

Des vacances idéales aux États-Unis

Après New York, Los Angeles est la destination la plus demandée aux États-Unis. R. Nickson/Pexels

New York arrive en tête des recherches pour un vol et un hôtel. Les Suisses ont massivement réservé leurs vacances dans la ville américaine. Los Angeles, sur la côte ouest, est l’autre grande destination plébiscitée, cette année. Ensuite, il y a la Floride (Miami, Fort Lauderdale). Las Vegas et San Francisco ont aussi été très demandées.

Les activités à tester New York: accéder au rooftop du One Vanderbilt dans son ascenseur de verre. Los Angeles: survol en hélicoptère de Hollywood et Beverly Hills. Miami: dîner à la Casa Casuarina qui fut la maison de Gianni Versace. San Francisco: circuit à vélo en passant sur le Golden Gate.

Des activités nature au Canada

Excursion en kayak sur le lac Moraine dans le parc national de Banff (Alberta). J. Reimer/Pexels

Pour qui veut passer des vacances en Amérique du Nord, le Canada est l’alternative aux États-Unis. Les Suisses apprécient cette destination nature: observation de la faune (cétacés, plantigrades) et des paysages sauvages. Le pays est idéal pour un road-trip… ou plutôt une escapade routière (expression recommandée par les Canadiens francophones). À l’est du pays, les voyageurs vont admirer les chutes du Niagara et les grandes villes (Montréal, Québec). À l’ouest, ils roulent des Rocheuses jusqu’au Pacifique.

Les activités à tester Visite des parcs nationaux. Montréal: pique-nique au belvédère du parc du Mont Royal. Vancouver: se rendre en bateau taxi à Granville Island pour faire son marché.

Safari en Tanzanie et plage à Zanzibar

À la plage, à Zanzibar. MCK/Pexels

Durant la pandémie, la Tanzanie a été une des rares destinations de vacances où les touristes ont été accueillis. La clientèle continue d’affluer sur les plages de l’île de Zanzibar qui, à elle seule, joue le rôle de carte postale pour ce pays africain. Sur le continent, en revanche, les voyageurs raffolent d’un safari avec le Kilimandjaro en toile de fond.

Les activités à tester Zanzibar: visite de Changuu, dite l’île-prison, et lunch sur le sable. Arusha: excursion dans le cratère du Ngorongoro et, bien sûr, au pied du Kilimandjaro.

Exotisme en République dominicaine

L’eau turquoise des Caraïbes. A. Florentini/Pexels

Punta Cana est la station balnéaire qui attire le plus de vacanciers. Les Suisses l’adorent aussi. Tout comme à Zanzibar, les touristes ont afflué en République dominicaine durant la crise sanitaire. Les resorts all inclusive font le bonheur des familles et des clients qui aspirent au farniente. La douceur du climat et la beauté de la nature placent l’État caribéen dans le top des destinations les plus courues. Le gouvernement mise beaucoup sur le tourisme de masse.

Les activités à tester Punta Cana: escapade en catamaran sur les îles. Se rendre à la cascade Lemon.

Maldives: le paradis sur Terre

Les bungalows de l’atoll de Baa. Asad Photo Maldives/Pexels

Les Suisses sont fidèles aux Maldives. La destination séduit principalement les jeunes mariés qui y passent leur lune de miel. Ces îles de l’océan Indien sont pour beaucoup d’Occidentaux l’incarnation du paradis sur Terre: des lagons azurés, du sable blanc, des palmiers et des bungalows. Les plages sont un argument de vente suffisant pour que le pays ne cherche pas à diversifier son offre touristique. Durant la pandémie, les Suisses ont continué à s’y rendre.