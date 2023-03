Credit Suisse: Les 5 milliards saoudiens que le Conseil fédéral aurait refusés

17 milliards volatilisés, plaintes déposées

Un groupe d’avocats suisses, américains et britanniques doit discuter avec un certain nombre de détenteurs d’obligations de Credit Suisse d’éventuelles actions en justice. C’est ce qu’a annoncé lundi le cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, présent à Zurich. En cause: une perte de 17 milliards de dollars en obligations liée au rachat de Credit Suisse par UBS.