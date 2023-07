Faux pas en cuisine: Les 5 péchés capitaux de la cuisine italienne

Vous voulez servir à vos invités la dolce vita dans l’assiette? Alors respectez ces cinq règles afin que votre plat soit le plus authentique possible. Si vous suivez ces quelques astuces, vous séduirez même les Italiens avec votre cuisine.

La crème fraîche dans des spaghetti à la carbonara

En effet, dans la recette originale, point de crème fraîche. Pour obtenir la texture crémeuse, il faut ajouter du jaune d’oeuf. Certes, la crème fraîche peut être perçue comme une solution de facilité, d’autant plus que l’oeuf a vite tendance à coaguler. Or, seule la version avec le jaune d’oeuf est la recette authentique.

Les pâtes ne sont pas al dente

Autre erreur courante: les pâtes trop cuites. Pour que celles-ci soient al dente, il convient de respecter scrupuleusement le temps de cuisson indiqué sur l’emballage. Pour ce faire, on se sert idéalement d’un minuteur. Mais il ne faut pas oublier que le temps de cuisson est différent pour chaque sorte de pâtes.

Mettre du ketchup

Pour vous, ketchup et sauce tomate, c’est du pareil au même? Et bien, pas du tout! Le ketchup n’a absolument rien à faire dans la cuisine italienne. Une sauce tomate italienne qui demande à être relevée n’a certainement pas besoin qu’on y rajoute du ketchup, mais plutôt des herbes aromatiques fraîches. Pour renforcer le goût de la tomate, il suffit d’ajouter une pincée de sucre. Il est rare que le ketchup améliore un plat.

Du parmesan avec du poisson et des fruits de mer

Dans la cuisine italienne, il est impensable de marier fromage et poisson. Si vous servez à vos invités un plat de spaghetti alle vongole ou de tagliatelle au saumon, laissez le parmesan au réfrigérateur.

L’arôme du parmesan est trop fort pour l’associer au poisson. Le fromage masque le fin goût du poisson et on ne finit par sentir plus que le parmesan.