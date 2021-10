BIENJOUE – Les 5 projets DIY les plus sympas du concours Jumbo

Le bricolage est à la mode. Sur Internet, on trouve des centaines d’astuces, de tendances et de projets DIY. Ceux qui se trouvent sous le hashtag #bienjoué, le concours DIY de Jumbo, sont particulièrement beaux. Cela va des petits objets tels que des sous-plats, des étagères et des hôtels à insectes à des projets plus élaborés. Certains participants ont même construit des cabanes de jardin, des piscines ou des meubles originaux.