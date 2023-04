Les 5 vernis à ongles les plus tendance du printemps

Version chromée futuriste

Les manucures chromées sont loin d’être passées de mode! Elles continuent même de se développer. Au lieu de recouvrir l’intégralité de l’ongle, on vient désormais dessiner des motifs abstraits arrondis que l’on recouvre ensuite de poudre chrome. Cela fonctionne dans toutes les teintes, l’argent étant néanmoins à la pointe de la tendance.

Des ongles gloss

Vous préférez miser sur quelque chose de plus subtil? Alors cette tendance est pour vous! Sur TikTok, les ongles «gloss» font fureur: impeccablement limés et vernis dans des tons très naturels, ils brillent tels un gloss à lèvres transparent. On pourrait croire que le résultat est facile à obtenir. Détrompez-vous! Sur TikTok, les vidéos relatives à la technique pour réaliser cette manucure à la perfection ont déjà récolté 3,3 millions de vues.