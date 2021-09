Week-end en Europe - Les 5 villes européennes les plus cool à visiter cet automne

27’000. C’est le nombre de personnes interrogées par le magazine «Time Out» pour établir le classement des 37 meilleures villes du monde. La sélection tient compte l’offre culturelle, des restaurants et des bars, de la vie nocturne mais aussi, et pour la première fois, de l’esprit communautaire et des actions entreprises par les villes pour s’inscrire dans une démarche durable.

San Francisco arrive en tête du palmarès mondial. La ville californienne est néanmoins suivie par plusieurs métropoles européennes que nous avons répertorié ci-dessous.

Amsterdam

Amsterdam, c’est une offre culturelle riche, des espaces verts à découvrir à vélo et une vie nocturne animée. Mais la capitale des Pays-Bas, l’une des villes les plus visitées d’Europe, est aussi connue pour son quartier rouge et ses coffee shops. Pour éradiquer le tourisme de masse et s’inscrire dans une démarche durable, la ville a mis en œuvre une série d’actions. Parmi elles: l’interdiction d’ouvrir de nouveaux hôtels et magasins de souvenirs dans le centre historique. La location d’appartements Airbnb pour une courte période est aussi prohibée. Par ailleurs, la ville serait en train d’envisager de restreindre l’accès aux coffee shops aux touristes pour supprimer le tourisme lié au cannabis.

Getty Images/iStock

Manchester

Créative. C’est comme ça que 71% des répondants décrivent la quatrième plus grande ville du Royaume-Uni. Connue pour sa scène musicale, elle a vu naître des groupes légendaires comme Oasis et The Smith, elle l’est également pour sa vie nocturne animée, son équipe de foot et ses nombreux musées. Un projet culturel appelé «The Factory» est, d’ailleurs, en train d’être mis sur pied. Le concept? Rassembler sous un même toit différentes disciplines telles que la danse, le théâtre, l’opéra et l’art contemporain, dans le but de créer un pôle artistique unique en Europe. La ville a également été récompensée pour les actions de solidarité entreprises pendant les confinements. Des repas gratuits ont été distribués à des habitants de la ville dans le besoin et un soutien psychologique a été offert au personnel soignant.

Getty Images/iStock

Copenhague

Le Danemark est le 3e pays du monde où les habitants sont le plus heureux d’après le «World Happiness Report» de l’ONU. Selon 66% des sondés, le pays est perçu comme un endroit idéal pour se ressourcer. Grâce à ses 375 kilomètres de pistes cyclables, plus de la moitié de la population se déplace à vélo, et ses nombreux espaces verts, la ville a été classée par «Time Out» comme la plus durable. Avec ses galeries et ses boutiques pointues, Copenhague, qui a été désignée capitale mondiale de l’architecture pour 2023, est aussi un lieu incontournable pour les aficionados de design.

Getty Images/iStock

Prague

Prague, on l’aime pour son histoire et la beauté architecturale à couper le souffle de ses édifices. C’est d’ailleurs l’argument numéro un qui a propulsé la capitale de la République tchèque en haut du classement. Une ville à taille humaine (1,3 million d’habitants) qui peut se visiter en grande partie à pied et qui séduit par ses nombreux espaces verts. Parmi les 155 villes mondiales répertoriées par l’index HUGSI en 2020, Prague est la 13e ville mondiale disposant du plus de zones vertes par habitant.

Getty Images/iStock

Porto

Vous avez prévu de partir seul.e? Porto a été désignée, après Manchester, comme la deuxième ville où il serait le plus facile de faire de nouvelles connaissances. Réputée pour la beauté de ses rues et sa gastronomie, elle l’est également pour ses œuvres de street art et ses galeries. La pandémie a, quant à elle, permis à la municipalité de repenser la mobilité en créant des pistes cyclables et des zones piétonnes.