Les 5 villes les plus ensoleillées d’Europe

Le site de location de résidences de vacances Holidu a identifié les villes les plus ensoleillées d’Europe . L’étude a pris en compte le nombre moyen d’heures d’ensoleillement par mois entre 2009 et 2021 dans les 300 villes les plus peuplées d’Europe, en utilisant les données de World Weather Online.

1re: Alicante, Espagne

2e: Catane, Italie

Avec 347 heures d'ensoleillement par mois, Catane occupe la deuxième place. La ville italienne est située sur la côte est de la Sicile, directement au pied de l’Etna, encore en activité. La vieille ville baroque est un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco. C’est un véritable paradis pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture. La natation n'est pas non plus négligée ici. La plage de La Playa est une destination populaire pour les habitants et les touristes.