Suisse : Les 50 ans et plus représentent un tiers des travailleurs suisses

Le vieillissement de la génération des baby-boomers a fait progresser la proportion d’actifs dans cette tranche d’âge ces dernières années.

En Suisse, un tiers de la population active avait 50 ans ou plus en 2020, selon une étude publiée jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’année dernière , la Suisse comptait 1,654 million de personnes actives de 50 ans ou plus, soit 33,5% de la population active totale. Cette part a progressé de 9 points de pourcentage par rapport à 1991, où elle se situait à 24%.

L’OFS explique ce vieillissement principalement par l’arrivée à la cinquantaine des générations du baby-boom (personnes nées entre 1945 et 1964). La part des personnes de plus de 65 ans par rapport au total des actifs de 20 à 64 ans est en nette progression ces 30 dernières années. En 2020, on comptait en moyenne 35,7 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes actives alors que cet indicateur était de 28,2 personnes de 65 ans et plus pour 100 actifs en 1991.