Les 65 ans et plus invités à reprendre leur vie sociale

La Fondation pour l'innovation The Ark et le canton du Valais lancent un appel aux projets rapidement mobilisables pour préparer au mieux la relance de l'activité touristique post-coronavirus. PME et start-up technologiques valaisannes peuvent remporter jusqu'à 10'000 francs chacune. Les solutions sont à soumettre jusqu'au 24 mai. (Jeudi 7 mai 2020)