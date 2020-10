Cinéma : Les 80 ans du film «Le Dictateur», l’occasion d’une campagne mondiale

Toujours aussi actuel, le chef-d’œuvre de Charlie Chaplin sera à l’honneur au Chaplin’s World à Vevey et au centre d’une vaste campagne contre la violence en collaboration avec Amnesty International.

Diffusé pour la première fois à New York le 15 octobre 1940, Le Dictateur et les valeurs reflétées dans le discours final de Chaplin dans le film résonnent encore aujourd’hui. KEYSTONE

Le film Le Dictateur de Charlie Chaplin fête ses 80 ans. À cette occasion, le Chaplin’s World s’associe avec Amnesty International et The Non-Violence Project Foundation pour sa campagne #LetUsAllUnite: un projet de fresque humaine d’envergure mondiale dont le but est de rassembler les citoyens du monde autour des valeurs universelles du film.

Un discours final intemporel

Le discours du film Le Dictateur prend, encore aujourd’hui, tout son sens à l’aune des défis socio-économiques et géopolitiques actuels, écrit le musée Chaplin (Chaplin’s World), situé à Corsier-sur-Vevey VD.

Chaplin était l’un des rares cinéastes des années 1930 à avoir osé remettre en question le pouvoir d’Adolf Hitler et de son parti. L’artiste recevra des menaces de mort, fera face à des pressions économiques et politiques et financera seul ce film.

Diffusé pour la première fois à New York le 15 octobre 1940, Le Dictateur et les valeurs reflétées dans le discours final de Chaplin dans le film résonnent encore aujourd’hui comme une source d’inspiration. Des groupes tels que U2 et Coldplay ont repris le discours en ouverture de leurs concerts.

Lancée le 15 octobre, la campagne #LetUsAllUnite invite les hommes, les femmes et les jeunes du monde entier à participer à la reproduction d’un extrait du discours de Charlot pour former une immense fresque humaine. Un tutoriel donne le mode d’emploi: s’habiller en Charlot, se positionner de manière spécifique pour former une lettre de l’alphabet et se photographier.

Les lettres, une fois envoyées sur letusallunite.world, seront assemblées par l’artiste NOTsoNOISY Guillaume Reymond pour reproduire les phrases du discours final. Le 20 juin 2021, cette création sera dévoilée sur Instagram, et sa version imprimée sur une immense banderole sera exposée sur le mur d’enceinte de Chaplin’s World.

KEYSTONE

Plus d’un an de festivités

Plus d’un an de festivités, d’octobre 2020 à fin 2021, est prévu autour du globe pour célébrer l’anniversaire de l’un des films les plus emblématiques de Charlie Chaplin. Des ambassadeurs comme Paul McCartney et Yoko Ono, ou encore Oona Chaplin, la petite-fille de Charlie Chaplin et fille de Geraldine Chaplin, sont impliqués dans des concerts et des expositions.

Partenaire de l’année, The Non-Violence Project Foundation – que l’on connaît grâce à la sculpture du pistolet noué que l’on peut voir devant le siège de l’ONU à New York et dans 30 villes dans le monde – œuvre pour la non-violence par le biais de la formation de la jeunesse.

Créé en 1961, Amnesty International est une organisation mondiale indépendante rassemblant plus de 7 millions de personnes qui se battent pour faire respecter l’ensemble des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans d’autres textes internationaux relatifs aux droits humains.