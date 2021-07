Suisse : Les 9-15 ans manquent cruellement de temps libre

Un tiers des ados suisses se sentent stressés, selon un rapport de Pro Juventute. Même en période de vacances, ils doivent bûcher.

Une étude de Pro Juventute rappelle que les enfants ont besoin de temps pour eux, et où ils n’ont rien à faire, explique une porte-parole de l’organisme dans la «Sonntags Zeitung». Or, selon les données récoltées avant le début de la pandémie de coronavirus auprès de 1000 enfants, issus de 50 classes différentes dans toute la Suisse, beaucoup doivent continuer à étudier, même pendant la longue pause estivale.

Insomnies et divers maux au menu

Parmi les 9-15 ans interrogés, ils sont un tiers à avoir dit être stressés. Les filles sont particulièrement touchées et, plus elles avancent dans l’âge, plus elles sont sous pression. Une situation qui se traduit par divers troubles comme des insomnies, des maux d’estomac ou des maux de tête.