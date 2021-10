Anniversaire : Les 90 ans de Desmond Tutu célébrés en Afrique du Sud

Desmond Tutu a 90 ans ce jeudi. Il a commencé sa journée par un prêche à la cathédrale de st George et passera le reste du temps avec sa famille et ses proches.

Le petit homme dans sa robe violette d’archevêque a une aura et un rire qui ont passé les frontières de l’Afrique du Sud. Desmond Tutu, héros de la lutte contre l’apartheid et Prix Nobel de la paix, fête jeudi ses 90 ans au Cap.

Plus tard dans la journée, une conférence en ligne avec le Dalaï-Lama, l’ancienne présidente de l’Irlande Mary Robinson, la militante des droits de l’homme et veuve de Nelson Mandela, Graça Machel, et l’ex médiatrice sud-africaine Thuli Madonsela qui a dénoncé la corruption d’État, est organisée par la fondation Desmond Tutu. Lui passera le reste de la journée avec sa famille et ses proches.