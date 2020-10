Après sa défaite face à Hugo Gaston au 3e tour de Roland Garros, Stan Wawrinka est rentré chez lui avant de repartir, direction Saint-Pétersbourg. Mais le Vaudois n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Il s’est mis en scène sur les réseaux sociaux, torse nu, un mug à la main, avec l’inscription THE BOSS.

Ce n’est pas l’inscription qui a retenu le plus l’attention de la Toile, mais bien les abdominaux du joueur suisse. À tel point que Novak Djokovic en personne a réagi en se moquant gentiment de «Stan the Man». «Relax mec, tu retiens ta respiration depuis trop longtemps», a écrit le No 1 mondial, ponctuant le tout par de gros éclats de rire.