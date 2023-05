Nature: La pluie pousse les abeilles à fuguer davantage

Voilà dix ans que les spécialistes n’avaient pas vu de telles envies de fugues. Poussées au chômage technique pour cause de mauvais temps, les abeilles en profitent pour essaimer. En clair, elles font naître une deuxième reine et la colonie se scinde en deux. La plus jeune reine et sa cour nouvellement constituée quittent alors le nid pour se trouver un nouveau chez soi. Ce phénomène donne toujours lieu à des images spectaculaires, puisque lorsque la reine se pose quelque part, elle est recouverte par un essaim constitué de 2000 à 40’000 individus, explique «Le Quotidien jurassien».