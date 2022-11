Vaud: Les abris de la PC serviront d’accueil d’urgence des réfugiés

Ainsi, les places offertes par l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) ne suffisent plus. Et pour cause: des requérants provenant d’Afghanistan, de Turquie et d’Algérie viennent compléter une liste qui ne cesse de s’allonger. En clair, quelque 600 places devraient manquer d’ici à la fin de l’année. «Nos capacités ne sont pas inépuisables et notre marge de manœuvre n’est pas infinie. Nous nous devons d’intervenir», a estimé Isabelle Moret.

Les femmes et les enfants pas concernés

Le Canton estime que 140 places sont à trouver dans un bref délai, soit un espace représentant deux abris et potentiellement une halle de sport. Et environ 400 autres places devraient ensuite venir compléter ce soutien aux migrants. Toutefois, les femmes, les mineurs ainsi que des personnes ayant des problèmes médicaux ne sont pas concernés par cet hébergement d’urgence. «Plus d’un tiers des réfugiés ukrainiens sont des mineurs accompagnés et on constate un afflux de mineurs non accompagnés issus de divers pays, indique la cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) Rebecca Ruiz. Il s’agit d’une situation inédite. D’importantes souffrances psychiques, des symptômes de stress aigu et de stress post-traumatique sont constatés.»