Les abstentionnistes influencent-ils les élections fédérales?

Les Suisses se désintéressent de plus en plus de la politique.

Les enquêtes de l’Institut FORS révèlent également d’autres résultats intéressants: par exemple, les personnes mariées sont des électeurs beaucoup plus enthousiastes que les personnes divorcées et les célibataires. Lors des dernières élections, seulement 40% des personnes divorcées et 38% des célibataires ont voté, contre 50% des personnes mariées. Les abstentionnistes ont également une mauvaise formation scolaire et de faibles revenus dans des proportions supérieures à la moyenne.