Suisse : Les abus concernant les cautionnements solidaires ont quintuplé

Le Contrôle fédéral des finances a remarqué une augmentation de près de 4000 cas d’abus au sujet des cautionnements octroyés. Le montant total s’élève à 1,2 milliard.

Les infractions concernant les cautionnements solidaires ont plus que quintuplé depuis le précédent rapport du Contrôle fédéral des finances publié jeudi. Les abus les plus fréquents sont des violations de l’interdiction de verser des dividendes et des écarts importants entre les chiffres d’affaires déclarés et réels.