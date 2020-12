Coronavirus : Les abus sexuels en ligne contre les enfants ont bondi

Avec la pandémie, la pédocriminalité a augmenté. De nombreux abuseurs ont contacté leurs victimes via le Net.

21’000 signalements

En Australie, la police fédérale a reçu plus de 21’000 signalements d’abus sexuels sur des enfants -- parfois de moins d’un an -- au cours des 12 mois courant jusqu’à fin juin, soit plus de 7000 de plus que l’année précédente. «Certains de ces sites du dark web plantent parce qu’ils n’arrivent pas à faire face au trafic», relève Paula Hudson, enquêtrice de la police fédérale australienne.

Abus diffusés en direct

«C’est assez chaotique»

«La pointe de l’iceberg»

«Ce sont des criminels»

«C’est un problème énorme»

«Plus on enquête, plus on progresse et plus on découvre de pédocriminels», dit Paula Hudson. Mais John Tanagho est moins optimiste. «C’est un problème énorme et mondial (…) et on ne voit que la pointe de l’iceberg», note-t-il, en appelant les groupes technologiques à développer des outils pour détecter le streaming d’abus sexuels.