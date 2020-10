Trafic routier : Les accidents avec du gibier font plus de 50 millions de francs de dégâts

Le montant des dommages matériels dus à des collisions entre des véhicules et des animaux sauvages est estimé à plus de 50 millions de francs par année en Suisse, selon la compagnie d’assurances AXA.

Plus de 3000 accidents dus au gibier sont signalés à l’assureur AXA chaque année. (Photo d’illustration) AFP

Chaque année en Suisse, le montant des dommages matériels après des collisions entre des véhicules et des animaux sauvages est estimé à plus de 50 millions de francs, d’après la statistique des sinistres d’AXA. La compagnie d’assurances enregistre à elle seule plus de 3000 déclarations d’accidents dus au gibier par an.

La probabilité d’entrer en collision avec du gibier est particulièrement forte dans les cantons du Jura, des Grisons et de Fribourg, a indiqué AXA mercredi dans un communiqué. Le risque d’un tel accident y est jusqu’à huit fois plus élevé.

La hausse des coûts est probablement due à une fréquence plus accrue de sinistres impliquant des animaux sauvages ces dernières années et à des pièces de rechange toujours plus chères, selon AXA. Une collision peut aussi blesser les occupants du véhicule: selon des statistiques de l’Office fédéral des routes (OFROU), citées dans le communiqué, 76 personnes ont été blessées et une est décédée en 2019, contre 93 blessés en 2018.

Vigilance recommandée

La compagnie d’assurances recommande d’être particulièrement vigilant durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre, lorsqu’il fait sombre le matin et le soir. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse sur les tronçons forestiers et les passages signalés et à se tenir prêts à freiner à tout moment.

AXA rappelle que tout accident avec un animal sauvage doit être annoncé auprès de la police, qui mandatera un garde-chasse, un chasseur ou un vétérinaire pour retrouver l’animal blessé voire abréger ses souffrances. Un manquement à cette obligation est passible de poursuites pénales pour mauvais traitements infligés aux animaux, selon un expert juridique d’AXA, cité dans le communiqué.