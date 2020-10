Suisse : Les accidents de la route ont diminué dans les localités

Mardi, le Bureau de prévention des accidents a communiqué les chiffres des accidents de la route en Suisse pour l’an passé.

«Cette différence s’explique avant tout par le fait qu’en localité la majorité des victimes d’accidents graves sont des motocyclistes, des cyclistes (motorisés ou non) et des piétons», précise le BPA dans un communiqué.

La proportion des personnes grièvement ou mortellement blessées a fortement augmenté chez les cyclistes motorisés. Une hausse qui confirme l’hypothèse du BPA qui explique que les problèmes de sécurité vont se renforcer dans le domaine du trafic lent. Les automobilistes ne représentent plus que le 10% des personnes grièvement ou mortellement blessées, contre 17% dix ans auparavant.

Évolution dans le bon sens

Une majorité d’accidents graves sur les autoroutes et hors des localités sont surtout dus à l’inattention et à la vitesse, selon le BPA. Dans les localités, le refus de priorité en est la cause principale.