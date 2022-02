Suisse : Les accidents de sports de neige avec blessures multiples en hausse

La Suva révèle qu’en quinze ans, le nombre d’accidents sur les pistes ayant causé des blessures multiples a doublé.

Dans le détail, la Suva remarque que la classe d’âge des plus de 55 ans est la plus largement touchée par ce type d’accidents et relève que «les femmes sont légèrement plus souvent victimes de blessures multiples que les hommes.

Contrairement aux accidents avec une seule partie du corps blessée, les accidents avec blessures multiples nécessitent plus souvent une prise en charge hospitalière et une réadaptation. Conséquence: en plus de la souffrance des blessés, ils engendrent «également des absences plus longues et des coûts plus élevés». «L’exercice en plein air est important pour la santé et nous ne le déconseillons en aucun cas. Mais vu la situation actuelle, il est primordial de faire le maximum pour éviter des accidents de sports de neige, car les hôpitaux sont déjà surchargés en raison de la pandémie», précise Samuli Aegerter, expert en sports de neige à la Suva.