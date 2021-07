Zurich : Accidents de trott’ électriques en hausse, mais pas d’interdiction en vue

Les incident impliquant des trottinettes électriques se multiplient dans la ville alémanique. La plupart a lieu les week-ends et sous l’influence d’alcool. Or, contrairement à d’autres pays, un bannissement n’est pas à l’ordre du jour.

Dans la ville de Zurich, une grande partie des accidents de trottinettes électriques se produisent les nuits de week-end et sous l'influence de l'alcool (photo d’archives).

Pas question d’un couvre-feu à Zurich

Ce couvre-feu s’explique par le nombre d’accidents qui se produisent la nuit et sous l’influence d’alcool. L'hôpital universitaire d'Oslo estime qu'une telle interdiction permettra d'éviter des centaines de blessures. Les villes allemandes de Cologne et de Düsseldorf envisagent une restriction similaire, pour les mêmes raisons.

Dans la ville de Zurich aussi, une grande partie des accidents se produisent les nuits de week-end et en état d’ébriété, selon Robert Soós, porte-parole du département de la sécurité. «Cependant, une interdiction de conduire la nuit n'est pas envisagée», affirme-t-il à nos confrères alémaniques.

Les accidents en constante augmentation

Cependant, le nombre d'accidents à Zurich augmente régulièrement. En 2020, la ville a dénombré 74 accidents impliquant des trottinettes électriques, soit 27 de plus qu'en 2019. Parmi eux, 40 accidents ont impliqué des chutes. Dans huit cas, les conducteurs sont entrés en collision avec des piétons et dans 26 cas avec d'autres véhicules. Douze conducteurs ont subi des blessures graves dans ces accidents et 48 des blessures légères.