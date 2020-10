Visioconférences : Les «accidents» intimes se multiplient sur Zoom

Avec l’essor des visioconférences devenues omniprésentes en ces temps de pandémie, les situations gênantes, voire scabreuses, ont également pris l’ascenseur.

La chronique des aléas des visioconférences s’est étoffée avec la pandémie et le travail à domicile.

Un chroniqueur du prestigieux magazine «The New Yorker» filmé sans le savoir sur Zoom le sexe à l’air: une mésaventure qui s’ajoute à une série d’«accidents» sur la plateforme, illustrant les aléas de ces visioconférences devenues omniprésentes en ces temps de pandémie.

Jeffrey Toobin, 60 ans, s’est excusé lundi après avoir été suspendu par le «New Yorker»: selon des sources citées par Vice News, il a été surpris en train de se masturber la semaine dernière lors d’une visioconférence avec des collègues du magazine et d’une radio new-yorkaise.

Le scandale se serait produit lors d’une pause de cette réunion dédiée à la préparation de la présidentielle du 3 novembre: le juriste et éditorialiste, auteur de plusieurs livres politiques et consultant régulier sur la chaîne CNN, a été filmé alors qu’il pensait «ne plus être visible» par ses collègues.