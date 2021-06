Suisse : Les accidents liés à des animaux durant les loisirs augmentent

Depuis 2014, plus de 40’000 accidents impliquant des animaux se produisent chaque année durant des activités récréatives, avec une tendance à la hausse, révèle mardi la Suva.

Les piqûres d’insectes sont les accidents impliquant des animaux durant des activités de loisirs les plus fréquents. Unsplash

Trébucher à cause de son teckel, tomber de cheval, se faire mordre par son chat ou, plus simplement, se faire piquer par une abeille: chaque année, la Suva recense quelque 40’600 accidents liés à des animaux durant les loisirs, avec une tendance à la hausse. Plus de la moitié sont causés par une piqûre d’insecte ou de tique. Au total, ces accidents coûtent environ 105 millions de francs, révèle mardi l’assureur dans un communiqué.

Depuis 2014, l’augmentation des accidents de loisir liés à des animaux est nettement plus marquée que celle des accidents liés aux loisirs en général, note la Suva. Avec quelque 22’000 cas, les accidents causés par des piqûres d’insectes sont les plus nombreux, mais aussi ceux qui entraînent le moins de coûts: 750 francs en moyenne par cas, pour un total annuel de 20 millions de francs.

En deuxième position, on trouve les quelque 6000 accidents de cheval – une chute dans 60% des cas – qui génèrent des coûts annuels d’environ 37 millions de francs. «En raison de la taille de l’animal, les lésions provoquées par une chute sont souvent assez graves. Près de la moitié de ces accidents ont pour conséquence des arrêts de travail prolongés avec indemnités journalières», explique Sandra Degen, statisticienne à la Suva, dans le communiqué.

Morsures de chiens, une fois sur deux

Les accidents impliquant des chiens sont aussi nombreux que ceux liés aux chevaux. Les blessures les plus courantes sont les plaies ouvertes (50% des cas), essentiellement au niveau des mains, doigts, jambes, chevilles et pieds. Un tiers des accidents se produit lorsque la personne sort son animal et qu’elle se fait mordre ou qu’elle chute après que son canidé a tiré brusquement sur sa laisse.

Enfin, les chats sont impliqués dans 11% des accidents liés à des animaux survenant pendant les loisirs. Ce sont principalement les femmes qui en sont victimes (66% des cas) et un moyen de transport (vélo, scooter ou moto, etc.) intervient dans quelque 7% des 4500 accidents avec un chat. Les déclarations d’accident montrent que les chats surgissent de manière inattendue devant le moyen de transport et que l’accident est le résultat d’une manœuvre d’esquive ou d’une collision.