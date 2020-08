Pologne : Les accords de Gdansk, c’était il y a 40 ans

La Pologne célèbre aujourd’hui le 40e anniversaire des grèves des chantiers navals de Gdansk et de l’accord historique qui s’en est suivi le 31 août 1980.

Le 31 août 1980, il y a 40 ans, les grévistes des chantiers navals de Gdansk entraînés par Lech Walesa et le régime communiste polonais signent un accord historique permettant la création de Solidarnosc (Solidarité), premier syndicat indépendant du bloc soviétique.

L’accord, inimaginable quelques semaines plus tôt, intervient après deux mois d’agitation sociale à travers le pays, initialement déclenchée en juillet contre la hausse des prix de la viande.

Lech Walesa, tribun charismatique

Un militant licencié quatre ans plus tôt du même chantier, l’électricien Lech Walesa, 35 ans, passe aussitôt le mur d’enceinte de l’immense site et prend la tête du mouvement, se révélant en tribun charismatique.

Les contestataires ont la peur au ventre: ils n’ont pas oublié la répression sanglante des grèves en décembre 1970 – le soulèvement des chantiers de Gdansk avait alors fait chuter le leader du Parti communiste Wladyslaw Gomulka – ni les interventions militaires soviétiques de 1956 en Hongrie et de 1968 en Tchécoslovaquie.

Mais ils ont également retenu le «N’ayez pas peur» prononcé un an plus tôt par le pape polonais Jean Paul II à Varsovie.

Le 17 août, le comité inter-entreprises (MKS) dirigé par Lech Walesa ne recense pas moins de 191 établissements en grève. On en dénombrera quelque 700 à la fin du mouvement.

Jour et nuit, des familles et des sympathisants se pressent aux grilles fermées des chantiers, apportant nourriture, boissons, fleurs et encouragements.