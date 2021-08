Affaire Epstein : Les accusations contre le prince Andrew réexaminées par la police britannique

Quelques jours après qu’une plainte ait été déposée au Tribunal fédéral de Manhattan, la police britannique a annoncé qu’elle allait étudier, une nouvelle fois, les accusations visant le duc d’York.

Virginia Giuffre affirme que le deuxième fils de la reine d’Elizabeth II est «l’un des hommes puissants» à qui elle a été «remise dans un but sexuel» quand elle a été la victime entre 2000 et 2002, à partir de l’âge de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l’été 2019. Elle a déposé une plainte lundi au Tribunal fédéral de Manhattan.