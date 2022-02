Vaud : «Les accusations d’attouchements, l’arme fatale pour éliminer l’autre parent»

Une dizaine de personnes dont les enfants sont suivis par l’Etat ont dénoncé, lors d’une rencontre organisée par un collectif de défense des parents, «des procédures longues et dévastatrices pour les familles».

Des parents ont organisé une conférence de presse pour dénoncer la lenteur des procédures dans les affaires de garde ou de placement d’enfants.

Porte-parole du Mouvement de la condition paternelle Vaud, Julien Dura ne mâche pas ses mots. Selon lui, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ ), anciennement SPJ, mène «des procédures longues et coûteuses qui ne tiennent compte ni du bien-être de l’enfant ni du droit aux relations personnelles». Enfonçant le clou, il parle d’un «business» qui laisse les parents sur la paille au profit des avocats, psys, experts et autres intervenants.

Neuf pères et une grand-maman se sont adressés à la presse jeudi à Epalinges (VD) pour critiquer la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud. 20 minutes/marvin ancian

170’000 fr de frais d’avocat

Pour accréditer cette thèse, le collectif a organisé une conférence de presse au cours de laquelle une dizaine de parents et l’avocat fribourgeois Me Benoît Sansonnens ont témoigné. «La longueur des procédures rapporte de l’argent à tous les intervenants», dénonce Thierry, un père visé par plusieurs procédures déclenchées par son ex-femme. «Je suis à plus de 170’000 francs de frais judiciaires. Depuis 2014, mon ex a déposé en tout 22 plaintes contre moi. J’ai toujours été acquitté mais mon image est salie, ma santé impactée et cela fait quatre ans que je n’ai pas vu mon fils», affirme Rahim*, un ingénieur informaticien. «Il suffit que la mère choisisse un discours ambigu pour que la machine à broyer s’occupe des pères», enchaîne Cyril.

«En 2019, j’ai subi une descente de police au bureau ainsi qu’une perquisition de mon domicile. Depuis, la justice m’a lavé de tout soupçon mais je ne peux voir ma fille qu’en présence d’une tierce personne» Thierry, papa d’une fille

L’accusation qui revient le plus souvent est particulièrement infâmante: attouchements sexuels sur son propre enfant. Selon Thierry, cette attaque perfide est «l’arme fatale pour éliminer l’autre parent».

«Douleur compréhensible»

Contactée par 20 minutes, la DGEJ a réagi par la voix de sa directrice, Manon Schick. «Je comprends la douleur de ces parents. L’enfant et son bien-être sont au centre de nos préoccupations. En cas d’accusations d’actes graves, la justice prend des mesures provisoires pour préserver l’enfant», a-t-elle déclaré. C’est d’ailleurs dans cette optique que, rappelle l’ancienne directrice d’Amnesty International Suisse, les autorités se penchent de plus en plus vers la voix du consensus parental, avec notamment un projet pilote qui va être lancé dans l’Est vaudois.