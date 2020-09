Affaire Navalny : Les accusations de Pompeo fâchent le Kremlin

Selon Mike Pompeo, l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny a probablement été orchestré par «de hauts responsables» russes.

«Accusations infondées et des ultimatums»

Berlin affirme que M. Navalny a été empoisonné par un agent innervant de type «Novtichok» et a sommé Moscou de faire la lumière sur ce crime, sous peine de sanctions.

Mercredi, le ministère russe des Affaires étrangères a officiellement protesté auprès de l’ambassadeur allemand contre ce qu’il estime être des «accusations infondées et des ultimatums», prévenant que le refus de transmettre son dossier médical serait une «provocation grossière et hostile».

Cette affaire complique de nouveau les relations entre la Russie et les pays occidentaux. L’UE a évoqué de possibles sanctions et Berlin dit ne plus exclure le gel de son gazoduc phare avec la Russie, Nord Stream 2. La Russie dénonce elle une «campagne de désinformation».