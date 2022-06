Chrysoula Zacharopoulou: «Les accusations de viols me visant sont inacceptables et révoltantes»

Plaintes contre la secrétaire d’Etat française : «Les accusations de viols me visant sont inacceptables et révoltantes»

Chrysoula Zacharopoulou a catégoriquement rejeté vendredi, les faits présumés qui lui sont reprochés par plusieurs femmes, alors qu’elle exerçait en tant que gynécologue.

La secrétaire d’Etat française chargée du Développement, Chrysoula Zacharopoulou, visée par des plaintes pour viol, a rejeté vendredi, ces accusations, les jugeant «inacceptables et révoltantes».

«Choquée et profondément blessée»

«Les accusations graves à mon encontre, portant sur des examens cliniques médicaux, réalisés afin de diagnostiquer et de soigner la maladie de mes patientes, sont inacceptables et révoltantes», a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis par son avocat. Chrysoula Zacharopoulou, une gynécologue de 46 ans, est visée par deux plaintes pour viol et une troisième plainte pour violences sans incapacité de travail par personne chargée d’une mission de service public.