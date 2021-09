Tourisme - Les achats à l’étranger pourraient être plus vite assujettis à la TVA

Les Suisses ne pourront peut-être plus importer jusqu’à 300 francs de biens de l’étranger sans payer de TVA. Le Conseil des États a accepté mardi, trois textes différents qui souhaitaient tous abaisser cette franchise pour mieux lutter contre le tourisme d’achat.

Le Conseil des États a également largement donné suite à deux initiatives de St Gall et de la Thurgovie. Ces deux cantons soulignaient qu’avec le système actuel, les Suisses qui font des achats pour 300 francs ne paient pas de TVA ni chez nous ni à l’étranger. «Ce qui est injuste par rapport aux consommateurs qui effectuent leurs achats en Suisse et s’acquittent de la TVA sur l’ensemble de leurs achats». Les deux cantons frontaliers demandaient donc que l’ensemble des importations de marchandises privées soient soumises à la TVA suisse si la TVA étrangère faisait l’objet d’un remboursement.

Contre l’avis de la commission

La commission avait pourtant proposé de rejeter les deux initiatives cantonales. «La Commission partage la préoccupation selon laquelle le tourisme d’achat effréné, estimé à plus de 10 milliards de francs suisses par an, peut entraîner une perte d’emplois ainsi qu’une perte de revenus dans le commerce de détail suisse. Toutefois, elle doute que les propositions aient l’effet souhaité», ainsi expliqué par Pirmin Bischof (Centre/SO). Pour lui, la principale raison du phénomène n’est pas le traitement fiscal, «mais les différences de prix considérables entre les produits suisses et étrangers». En outre, la Commission craint des problèmes pratiques majeurs avec les trois propositions si elles étaient mises en œuvre, a-t-il ajouté. Cela pourrait aussi inciter les consommateurs à ne simplement pas déclarer les marchandises importées, redoute-t-il.