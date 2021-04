Une sélection croissante de magasins durables

Cependant, il y a longtemps qu’il n’y a plus que les écolos et les LOHAS («Lifestyle of Health and Sustainability», ou «modes de vie pour la santé et la durabilité») qui font des achats respectueux de l’environnement. Selon une étude de l’Institut de recherche Capgemini, la crise du Covid-19 a conduit 79% des acheteurs à se remettre en question. Ces derniers mettent davantage l’accent sur la responsabilité sociale et le respect de l’environnement. 67% ont pris conscience de la rareté des ressources naturelles. Plus de la moitié des 7500 participants à l’étude étaient prêts à opter pour des marques moins connues si elles étaient plus durables. Une évolution que les détaillants en ligne tels que Brack.ch remarquent également: «Nous sentons clairement que le besoin de s’informer sur la durabilité, l’équité et les aspects sociaux des produits, ainsi que sur leur transport et leur élimination, est devenu plus fort, répond le détaillant en ligne lorsqu’on lui pose la question. Dans certains secteurs, on vend de plus en plus de produits durables, locaux et équitables. Toutefois, des aspects tels que la disponibilité et le prix restent importants dans la décision d’achat.»